“Me quieren quitar mi tarjeta profesional”: Angélica Monsalve por investigación disciplinaria
11:44
Imagen de referencia de justicia y Angélica Monsalve. Foto: Getty Images / X @alazamo123
La precandidata presidencial Angélica Monsalve dialogó con La W para dar detalles de su aspiración electoral, pero también respondió sobre la investigación disciplinaria en su contra.
Noticia en desarrollo…
Escuche la entrevista completa aquí:
A lo mejor seré la única mujer por Frente Amplio: Angélica Monsalve sobre precandidatura presidencial
24:56
