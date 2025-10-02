Actualidad

“Me quieren quitar mi tarjeta profesional”: Angélica Monsalve por investigación disciplinaria

“Me quieren quitar mi tarjeta profesional”: Angélica Monsalve por investigación disciplinaria

“Me quieren quitar mi tarjeta profesional”: Angélica Monsalve por investigación disciplinaria

11:44

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Imagen de referencia de justicia y Angélica Monsalve. Foto: Getty Images / X @alazamo123

La precandidata presidencial Angélica Monsalve dialogó con La W para dar detalles de su aspiración electoral, pero también respondió sobre la investigación disciplinaria en su contra.

Noticia en desarrollo…

Escuche la entrevista completa aquí:

A lo mejor seré la única mujer por Frente Amplio: Angélica Monsalve sobre precandidatura presidencial

24:56

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad