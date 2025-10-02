MinHacienda anuncia operación “exitosa” para cubrir riesgo cambiario de transacción en francos suizos

El Ministerio de Hacienda anunció que hizo una operación con la que cubre el riesgo cambiarlo de su operación en francos suizos, en medio de su estrategia de financiamiento. Señaló que con esa operación tuvo una utilidad de 85 millones de dólares.

“Con la cancelación de este swap se cierra el ciclo de riesgo cambiario de una de las operaciones más exitosas de la historia de Colombia, en la que se logró una mejora significativa en indicadores de deuda sobre PIB, intereses sobre PIB y liquidez del Tesoro Nacional”, afirmó Javier Cuéllar, director de Crédito Público del MinHacienda.

Recordemos que para iniciar el ciclo de esta operación de manejo de deuda externa, en julio el Gobierno contrató un swap (intercambio de dinero a fechas futuras) que obligaba a la Nación a pagar 1.614 millones de francos suizos a cambio de 8,28 billones de pesos.

Y es con ese intercambio que el Gobierno señala que le generó a la Nación rendimientos financieros por 85,2 millones de dólares.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, resaltó que con la estrategia de endeudamiento “la Nación ha podido recuperar la confianza en el manejo técnico de la deuda pública colombiana, que se puede reflejar en la disminución de las tasas de interés que los inversionistas le cobran al país por su deuda externa”.

Como parte de esta operación de deuda, la Nación se ha obligado a pagar 7.495 millones de francos suizos a cambio de 9.324 millones de dólares, en un plazo no superior al 31 de julio de 2026.