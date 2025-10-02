Pese a orden de suspensión y alteraciones, sigue la jornada electoral en UniAtlántico

La elección del rector de la Universidad del Atlántico continúa en el alma mater, a pesar de la compleja situación de convivencia que se registró este jueves 2 de octubre y de la orden del Ministerio de Educación de suspender la votación de consultas.

De acuerdo con los argumentos del ministro de Educación, Daniel Rojas, no se contaba con las condiciones logísticas ni con las garantías para el cumplimiento de las votaciones.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), la cartera de Educación manifestó que la medida correspondió a múltiples denuncias, corroboradas por el equipo de Inspección y Vigilancia.

Asimismo, el MinEducación aseguró que tenían información de estudiantes heridos y del ingreso de personal ajeno a la universidad que agredió a los votantes.

“A partir de las múltiples denuncias corroboradas por el equipo de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación que se encuentra en la Universidad del Atlántico, he ordenado de manera inmediata, la suspensión de la votación de consulta para elección de rector de la Universidad”, dijo el ministro.

Según Rojas, esta medida fue adoptada para “garantizar la seguridad y el cuidado de la comunidad académica, especialmente de los estudiantes que están resultando heridos y heridas por la falta de condiciones logísticas y garantías que se han dispuesto para esta elección”.

