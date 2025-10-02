Se conocen detalles de la denuncia contra Blessd por un supuesto caso de secuestro y tortura

El artista antioqueño Stiven Mesa Londoño, Blessd, fue denunciado ante la fiscalía por supuesto secuestro y tortura. El denunciante es Iván Andrés Galindo Navia, manager del artista urbano Pirlo.

Según el testimonio, cuyos apartes fueron publicados por El Colombiano, el 21 de mayo de 2024, Pirlo y su manager fueron citados en una casa en el alto de las Palmas, en Medellín; allí Bless, su manager Santiago Jaramillo (Dímero Jara) y el jefe de seguridad de “El bendito”, acusaron a Pirlo y a Galindo de un robo, por lo que los habrían obligado a desnudarse y entregar sus celulares.

En su denuncia, Galindo también señala a Blessd de ordenar la extracción de sangre a las víctimas con el fin de corroborar la supuesta autoría en el robo. “Blessd dirigía, interrogaba, intimidaba, golpeaba”, aseguró en sus declaraciones el manager de Pirlo.

Las amenazas se habrían extendido por varias horas. Según la declaración juramentada del manager de Pirlo, Blessd “Me decía que yo era un rata (...) Se ponía más alzado y se me acerca y me pega un cabezazo en la frente (...) pateaba las sillas, gritaba, se me acercaba y me decía groserías”.

Este caso, está en etapa de indagación y tiene seguimiento del Tribunal Superior de Medellín. De hecho, aún no hay citación a audiencia de imputación.