“Se le ha dado un manejo sexista”: jueza que es investigada por sus videos bailando en TikTok

En los micrófonos de W Sin Carreta, este miércoles, 1 de octubre, habló la jueza Marienela Cabrera, quien imparte justicia desde Florencia, Caquetá, y a la que, recientemente, la Comisión de Disciplina Judicial le abrió una investigación luego de que un ciudadano pusiera una queja sobre la funcionaria debido a los videos que la misma publica en TikTok.

Al respecto, Cabrera dijo que debido a la situación está viviendo “un montón de emociones encontradas”.

Dijo sentirse "triste y decepcionada por la manera en como se ha manejado este proceso disciplinario" en su contra.

Sin embargo, dijo que en medio de esa tristeza y decepción que le ha causado “ese manejo sexista que se le ha dado por parte del magistrado instructor a ese proceso disciplinario, hay algo de alivio porque mayormente he tenido muchas voces de apoyo y respaldo, entonces eso emerge como algo reconfortante ”, narró la jueza.

La funcionaria comentó que toda esa investigación se dio porque “se recibieron dos quejas, que realmente es una sola, y es que (según dice la queja) me visto de manera inapropiada, bailo de manera sugestiva, que mis vídeos son de connotación sexual y que ello atenta contra el decoro y la moralidad de mi profesión”.

Así, la jueza resaltó: “Ninguno de mis actos, no solo en el ejercicio del cumplimiento de mis funciones judiciales, sino en mi vida privada, han hecho alguna actuación que pueda generarle algún tipo de afrenta a la administración de la justicia”.

“No podemos negar que seguimos siendo una sociedad machista y patriarcal en donde se le exige a la mujer un tipo de comportamiento y, en esa medida, se recibieron las quejas”, explicó.

¿Cómo será su proceso de defensa?

Cabrera reveló que no se defenderá, por el momento, pues espera ir a juicio para sí hacerlo en esa instancia.

“El proceso de defensa ya está en camino. En esta fase instructiva no desplegaré mayor actividad defensiva porque es un proceso en donde no tengo garantías procesales, solo me queda esperar que se haga el cierre de la investigación, se formulen pliego de cargos, vayamos a juicio y ahí desplegaré mi defensa”, comentó.

Resaltó, nuevamente, que no ha tenido garantías diciendo: “He concurrido a diligencias en las cuales se ha tratado de ejercer el derecho a la defensa y a la contradicción, pero ha sido nulo”.

Sobre los videos que graba

La jueza dijo que los videos “son mayormente” grabados en su casa.

“En mi jornada laboral no realizo grabaciones para redes sociales. Sí me he tomado fotos, como todos los servidores públicos del país. No hay un servidor público que no se haya tomado una foto en su oficina en su ámbito laboral y la haya subido a redes sociales”, dijo.

La funcionaria dijo que a lo que más auge se le ha dado es al hecho de que en algunos de sus videos ella baila. “Yo lo que menos hago es bailar porque no lo hago bien. La mayor parte de mis videos son dando consejos jurídicos, pero con un toque de humor, es la mayor clase de videos que hay”.

Finalmente, Cabrera respondió “no” tras ser cuestionada sobre si estaría pasando lo que pasa con ella si el del caso fuera un hombre haciendo lo que ella hace.

“A un hombre nunca se le cuestionan sus capacidades profesionales ni laborales por su vida personal, por su manera de comportarse en el ámbito social o personal. Ese tipo de señalamientos y juzgamientos solo van hacia las mujeres”, contó.

Escuche la entrevista completa a continuación:

