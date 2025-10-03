Regiones

Ejército destruye 29 minas antipersonal en el sur del Meta

Se localizó un depósito ilegal en la vereda San José, municipio de La Macarena.

El Ejército Nacional halló 29 minas antipersonal, un arma de fuego, aproximadamente 800 cartuchos de munición, una granada de mano y cordón detonante.

El material explosivo fue destruido de manera controlada por un equipo especializado en explosivos, detonaciones y eliminación de artefactos.

El arma de fuego y la munición fueron entregadas a las autoridades competentes para su respectiva judicialización.

El grupo armado organizado residual Estructura Jhon Linares, perteneciente al Bloque Jorge Suárez Briceño, pretendía atentar contra la población civil y la Fuerza Pública.

