Ejército destruye 29 minas antipersonal en el sur del Meta

El Ejército Nacional halló 29 minas antipersonal, un arma de fuego, aproximadamente 800 cartuchos de munición, una granada de mano y cordón detonante.

El material explosivo fue destruido de manera controlada por un equipo especializado en explosivos, detonaciones y eliminación de artefactos.

El arma de fuego y la munición fueron entregadas a las autoridades competentes para su respectiva judicialización.

El grupo armado organizado residual Estructura Jhon Linares, perteneciente al Bloque Jorge Suárez Briceño, pretendía atentar contra la población civil y la Fuerza Pública.