“En Santander hay gente con el corazón lleno de odio”: Petro por muerte de demandante de Beltrán

Bucaramanga

La abogada Sandra Cecilia Serrano Rodríguez, de 53 años, fue hallada sin vida dentro de un apartamento ubicado en el barrio Sotomayor de Bucaramanga, Serrano Rodríguez era una de las demandantes en el caso de nulidad electoral del exalcalde Jaime Andrés Beltrán.

Ataque sicarial en cárcel La Modelo dejó un funcionario del Inpec muerto y tres heridos

Según el reporte de las autoridades, el cuerpo de la abogada no presentaba signos de violencia pero sí había en sus alrededores elementos y una carta en donde decía que no se tocaran.

40 años después de la tragedia de Armero, un periodista descubre historias desconocidas

El presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X se refirió sobre este hecho y aseguró que “han asesinado a Sandra Cecilia Serrano, abogada santandereano que demandó la investidura del alcalde Beltrán. En Santander también hay gente llenas de odio en su corazón, que le pueblo comunero los venza con amor“.

Que el presidente respalde al doctor Lemus: monseñor Narváez tras tregua entre ‘Pepes’ y ‘Costeños’

A su turno, el alcalde Jaime Andrés Beltrán, también se solidarizó ante la muerte de la abogada y aseguró que lo quieren acabar políticamente con falsedades al querer señalarlo de tener algún tipo de relación con esta situación.

“No tuve la oportunidad de conocerla, pero es lamentable la manera como algunas personas han utilizado este hecho para querer relacionarlo con el fallo de segunda instancia del Consejo de Estado. Lo peligroso de la manera como están obrando es que no solamente ponen en riesgo mi vida, la de mis hijas, la de mi hijo, la de mi esposa”, agregó el exalcalde de Bucaramanga.