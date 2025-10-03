“Espero las liberen”: Petro tras secuestro de colombianas que iban en flotilla rumbo a Gaza

El presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió al secuestro que continúa, según mencionó, de dos colombianas que iban en la flotilla rumbo a Gaza con ayuda humanitaria.

Por eso, reiteró que espera la pronta liberación de Luna Barreto y Manuela Bedoya que “nos han enseñado a ayudarnos”.

Petro enfatizó en que la misión de las dos ciudadanas colombianas era llegar a Gaza a “dar comida porque no era más. Dar comida, porque es gente que está hambrienta, un pueblo con niños y niñas muriéndose de hambre. Las cogieron presas y están secuestradas en este momento (…) espero las liberen y este Gobierno hace lo posible por su liberación”.

Además, desde Zipaquirá, en el departamento de Cundinamarca, el presidente Gustavo Petro también respondió a las críticas de algunos sectores políticos sobre su discurso ante las Naciones Unidas.

“Nosotros sabemos que en Colombia también matan” (…) Han salido varios candidatos criticando el discurso”, dijo.

“La violencia en ningún país se supera si no logramos la condición de querernos y amarnos (…) los que más critican, por ejemplo la ANDI, es porque han puesto la ganancia por encima del ser humano , han puesto la codicia por encima de la vida y todo ser humano que ponga la codicia por encima de la vida o la ganancia, tiende a ayudar a que la gente se mate entre sí”, aseveró el jefe de Estado.

Por eso, el presidente Gustavo Petro pidió a las oficinas jurídicas del Gobierno iniciar las denuncias por sedición contra candidatos que “están diciendo que no obedezca ningún soldado o policía al presidente”.

“No se puede acabar con un pueblo y su cultura que no ha hecho ningún daño. ¿O qué daño le han hecho los palestinos a los colombianos? Si hay candidatos que están insinuando que hay que desobedecer esa orden y hay que matar la juventud, pido que empiecen a poner las denuncias porque van contra la constitución”.

Por eso, Petro explicó a lo que hacía referencia en Nueva York cuando habló con megáfono en mano y envió un mensaje a militares de EE.UU.

“En Nueva York dije: ningún soldado de ningún ejército del mundo puede obedecer la orden de alguien que consiste en cometer un crimen contra la humanidad. E so fue lo que dije, aquí (Colombia) están diciendo que no obedezca ningún soldado o policía al presidente. Miren ese desliz ignorante, entonces es que no obedezcan a la constitución”, dijo.

Esto dijo el presidente Gustavo Petro: