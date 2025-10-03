Investigan crimen en el que fue asesinado conductor de plataforma en Barranquilla

Las autoridades investigan el hecho violento en el que fue asesinado un conductor de una plataforma en Barranquilla.

La situación tuvo lugar este jueves, 2 de octubre, en el sector de La Esmeralda, en el suroccidente de la ciudad.

Según se conoció, la víctima fue identificada como Ricardo José Bolívar Marriaga de 34 años.

El hombre fue interceptado por sujetos armados a bordo de una motocicleta, mientras él manejaba su vehículo.

Los presuntos delincuentes lo atacaron en reiteradas ocasiones y posteriormente huyeron de la zona.

Aunque la víctima fue auxiliada por vecinos del sector y fue llevado a un centro médico, se registró su deceso por la gravedad de las heridas.

El caso fue asumido por agentes del¿ la Sijin de la Policía, desde donde también se confirmó que el hombre registró dos anotaciones judiciales por los delitos de hurto y lesiones personales.