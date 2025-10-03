Procuraduría inspecciona el Vive Claro tras permisos y situaciones de seguridad
El ente de control requirió informes a distintas autoridades para verificar el cumplimiento de las obligaciones.
La Procuraduría General de la Nación adelantó inspección al centro de eventos Vive Claro tras los hechos de los últimos días, entre ellos la cancelación del concierto de Kendrick Lamar y cuestionamientos a asuntos de seguridad y permisos.
La delegación del ente de control realizó un recorrido por las instalaciones del lugar y al final del mismo solicitó la presentación de un informe.
Tal informe deberá ser presentado por el IDIGER, la Secretaría de Gobierno y la Policía de Bogotá, en el que indiquen cómo son los procedimientos para la entrega de permisos y las condiciones de seguridad.
El ente de control además agregó que la Procuraduría busca conocer las “condiciones del lugar, las recomendaciones o requerimientos específicos que se hayan emitido al centro de eventos; y si han sido atendidas y qué seguimiento se ha realizado a estas”.
Adicionalmente, el Ministerio Público planteó que “continuará con el seguimiento preventivo para evitar situaciones que pongan en riesgo a la ciudadanía en general y advirtió que estas problemáticas requieren acciones urgentes, coordinadas e inmediatas”.