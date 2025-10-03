Procuraduría llama a juicio a coronel y a mayor de la Policía por posibles nexos con ‘Papá Pitufo’

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos y llamó a juicio disciplinario al coronel (r) Abdón Enrique Melo y al mayor Peter Stiven Nocua por su presunta relación con el presunto ‘zar del contrabando’, Diego Marín Buitrago alias ‘Papá Pitufo’.

El Ministerio Público tomó esa decisión tras escuchar y analizar varios testimonios, comunicaciones y otras evidencias que podrían demostrar una posible relación de los oficiales con ese entramado.

Según lo indicado por la Procuraduría, al parecer entre septiembre y octubre de 2023 los dos policías habrían recibido dinero y otros beneficios del ‘Pitufo’, derivados de varios nombramientos clave.

Entre ellos, se encuentran por ejemplo nombramientos en la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) en Cartagena y Pereira luego de una reunión que presuntamente sostuvieron con alias ‘Papá Pitufo’.

En el caso del coronel (r) Abdón Enrique Melo, quien para la época se desempeñaba como jefe de Control Operativo de Pereira, las posibles conductas fueron calificadas como gravísimas de posible cohecho impropio.

Frente al mayor Peter Nocua, el cual se desempeñaba como jefe de Control Operativo de la POLFA de Cartagena, la Procuraduría lo suspendió por tres meses provisionalmente, sin remuneración alguna. Habría cometido cohecho impropio.

Escuche W Radio en vivo: