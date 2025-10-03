Prosperidad Social anunció fechas de pago de Renta Joven: ¿quiénes la reciben? Consultar con cédula

El Departamento Administrativo de Prosperidad Social anunció que del 2 al 13 de octubre se entregarán las transferencias de modalidad giro del programa Renta Joven.

Renta Joven es el programa que nació como evolución de Jóvenes en Acción, con el propósito de, según el Departamento de Prosperidad Social, “contribuir a la inclusión social y económica de la población joven en situación de pobreza y vulnerabilidad, mediante transferencias monetarias, e implementar estrategias que faciliten el acceso y la permanencia en la educación superior y la consolidación de trayectorias de vida desde la dignidad y la garantía de derechos”.

De acuerdo con la entidad, para este ciclo de pago, que se entregará a 8.230 participantes del programa Renta Joven, se realizó una inversión superior a 4.242 millones de pesos.

¿Quiénes recibirán de pago de Renta Joven de octubre?

“Esta modalidad está dirigida a jóvenes que no tienen cuenta de ahorros o producto financiero activo y pueden reclamar su transferencia en los 269 puntos autorizados”, anunció Prosperidad Social.

Asimismo, anunciaron que para el mes de noviembre se realizará transferencia a más de 208.000 estudiantes por concepto de matrícula del primer semestre de 2025.

Para ello, se cuenta con una inversión de 82.000 millones de pesos.

Renta Joven Ampliar

Paso a paso para consultar pago de Renta Joven con la cédula

Ingrese a la página oficial de Prosperidad Social: https://prosperidadsocial.gov.co/ Haga clic en el botón ‘Programas’ y seleccione ‘Renta Joven’. Ingrese a ‘consulta de pagos’ o haga clic aquí para entrar directamente. Digite el número de su cédula de ciudadanía. Rellene el campo del código captcha y autorice el tratamiento de datos. Haga clic en consultar y el sistema le arrojará todos los detalles de su programa.

¿Cómo saber si soy beneficiario de Renta Joven para octubre?

El ciudadano en saber si es beneficiario del subsidio ‘Renta Joven’, deberá ingresar a la página oficial de Prosperidad Social: https://prosperidadsocial.gov.co/ y en botón ‘Programas’, dar clic en ‘Renta Joven’. Luego, ver los diferentes listados publicados por la entidad, en los que es posible buscar por el número del documento del interesado.

Quienes aún no hayan realizado la actualización de sus datos bancarios, podrán hacerlo a través del Portal del Joven.

Si no tienen cuenta bancaria, podrán recibir el pago por giro, y pronto se anunciarán los operadores autorizados.

¿De cuánto es el subsidio ‘Renta Joven’?

El valor de los incentivos dependerá del nivel de formación que se encuentre cursando el estudiante; por lo tanto, se distribuye así:

Instituciones de Educación Superior:

Matrícula: $400.000 COP por cada periodo académico.

Permanencia: $400.000 COP por cada periodo académico.

Excelencia: $200.000 COP por cada periodo académico.

SENA:

Matrícula: $200.000 COP por cada mes verificado con matrícula efectiva.

Escuelas Normales Superiores: