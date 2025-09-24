Link oficial para gestionar novedades de Renta Joven: Este es el paso a paso

Renta Joven es el programa que nació como evolución de Jóvenes en Acción, con el propósito de, según el Departamento de Prosperidad Social, “contribuir a la inclusión social y económica de la población joven en situación de pobreza y vulnerabilidad, mediante transferencias monetarias, e implementar estrategias que faciliten el acceso y la permanencia en la educación superior y la consolidación de trayectorias de vida desde la dignidad y la garantía de derechos”.

A través de la cuenta de X de Prosperidad Social se conoció que todos los beneficiarios de este subsidio tendrán plazo hasta el próximo 26 de septiembre para gestionar las novedades que tengan del programa.

¿Qué son las novedades de Renta Joven?

Prosperidad Social explica que “son el proceso por el cual se modifica, actualiza o corrige la información personal o académica que los participantes reportan ante la entidad, estas novedades pueden ser solicitadas por el participante o por Prosperidad Social, de acuerdo con la validación de datos con fuentes oficiales”.

Estas se deben realizar dentro de las fechas establecidas en cada ciclo de pago.

“Esto es crucial para evitar problemas en la verificación del cumplimiento de requisitos y asegurar la entrega de las transferencias monetarias”, agregan.

¿Qué novedades hay que hacer en Renta Joven?

De acuerdo con lo dicho por la entidad, los usuarios podrán hacer los siguientes cambios en su programa:

Aplazado

Cambio de programa de formación

Retiro voluntario

Graduación de bachiller

Levantamiento de estado

Aplazado

Cambio datos básicos del beneficiario

¿Cómo hacer cambios de Programa de Formación en Renta Joven?

Esto solo lo puede realizar una vez dentro de todo su programa.

Ingrese a el Portal de Información de Renta Joven Haga clic en la opción Cambio Programa de Formación’ durante las fechas establecidas.

Tenga en cuenta que:

El cambio se aplicará solo si es dentro del mismo nivel de formación en el que se inscribió (Técnico – Técnico, Tecnólogo – Tecnólogo, Universitario).

Se descontará el tiempo de acompañamiento recibido hasta el momento de la solicitud y se calcularán las transferencias monetarias condicionadas restantes para el nuevo proceso de formación.

Tiene un plazo máximo de un año calendario para permanecer en este estado y retomar su formación. De lo contrario, podría ser retirado del programa.

¿Cómo solicitar el aplazamiento en Renta Joven?

Ingresa al Portal de Información de Renta Joven: https://jovenes.prosperidadsocial.gov.co/RentaJoven Seleccione la opción de la novedad ‘APLAZADO’

Tenga en cuenta que:

Debe revisar el cronograma de reportes de compromisos con su institución antes de realizar esta solicitud, para no afectar la entrega de tus incentivos.

Esta solicitud solo se puede hacer una vez durante su permanencia en el programa.

Debe retomar en el mismo proceso de formación.

Al aplazar, tiene un plazo máximo de un año calendario para regresar a su formación. De lo contrario, podría ser retirado del programa.

No recibirá incentivos mientras esté en estado Aplazado.

