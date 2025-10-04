Argentina declaró “terroristas” a las bandas ecuatorianas Los Choneros y Los Lobos

El Ministerio del Interior de Ecuador anunció que el Gobierno argentino declaró como “organizaciones terroristas” a las bandas criminales ecuatorianas Los Choneros y Los Lobos, las más grandes y peligrosas del país andino.

“La decisión fue comunicada por la ministra de Seguridad de la Nación de Argentina, Patricia Bullrich, a la embajadora de Ecuador en ese país, (la ex fiscal general) Diana Salazar Méndez”, señaló el ministerio en un comunicado difundido enredes sociales.

Los Choneros y Los Lobos fueron catalogados como “terroristas” por el presidente Daniel Noboa en el marco del “conflicto armado interno” declarado desde 2024 para luchar contra las bandas criminales, y a inicios de septiembre también fueron denominados de esta manera por el Gobierno de Estados Unidos.

Desde este viernes, Los Choneros y Los Lobos aparecen en la página oficial del Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) del Gobierno de Argentina, aunque desde ese país no han emitido un pronunciamiento oficial sobre esta decisión.

“Este paso valiente y contundente es una muestra clara de cooperación internacional en la lucha contra el crimen transnacional que tanto daño ha causado a nuestros países”, escribió el ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, en su cuenta de X.

“La firme decisión del Gobierno de la República de Argentina y de su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, es clave en el combate a esta amenaza común. El crimen no conoce fronteras, y por eso nuestra respuesta debe ser conjunta, decidida y sin titubeos”, añadió el ministro.

En enero de 2024, después de que el líder de Los Choneros, el narcotraficante José Adolfo Macías Villamar (alias Fito), escapó de una prisión ecuatoriana, su esposa e hijos fueron encontrados en una vivienda de una lujosa urbanización a las afueras de Córdoba, y posteriormente expulsados en un avión militar que aterrizó en Guayaquil, donde las autoridades ecuatorianas los dejaron libres.

“Argentina es territorio hostil para los narcotraficantes”, dijo en ese entonces la ministra Bullrich al anunciar la expulsión de la familia del líder criminal, que fue recapturado en junio de este año en Ecuador y extraditado a Estados Unidos.

En mayo de 2024 también fueron expulsadas dos personas presuntamente vinculadas a Fito, quienes habían sido detenidas en un hotel de Córdoba.

Los Choneros y Los Lobos son dos de las organizaciones criminales causantes de la escalada de violencia sin precedentes que vive Ecuador en los últimos años y que lo ha llevado a ubicarse a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios. Una situación que se ha recrudecido en este 2025, al registrar un promedio de un asesinato por hora.

