Capturan pareja por robar en TransMilenio: mujer con orden de captura y hombre recién salido de prisión

Los capturados fueron retenidos por los usuarios del Sistema.

Uniformados del Grupo de Transporte Masivo Transmilenio, lograron la captura de un hombre y una mujer por hurtar a una usuaria dentro del vagón de la Calle 22.

Según la víctima, estas personas la intimidaron con un arma cortopuzante y la despojaron de su celular. De inmediato se les practicó un registro hallándoles el arma y logrando la recuperación del teléfono.

Al verificar los antecedentes de la mujer, los uniformados se dieron cuenta que la mujer cuenta con una orden de captura vigente y anotaciones por terrorismo, amenazas, instigación y concierto para delinquir. Por otra parte, el hombre habría salido hace un mes de la cárcel en Medellín.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.

