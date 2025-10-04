Capturan pareja por robar en TransMilenio: mujer con orden de captura y hombre recién salido de prisión
Los capturados fueron retenidos por los usuarios del Sistema.
Uniformados del Grupo de Transporte Masivo Transmilenio, lograron la captura de un hombre y una mujer por hurtar a una usuaria dentro del vagón de la Calle 22.
Según la víctima, estas personas la intimidaron con un arma cortopuzante y la despojaron de su celular. De inmediato se les practicó un registro hallándoles el arma y logrando la recuperación del teléfono.
Al verificar los antecedentes de la mujer, los uniformados se dieron cuenta que la mujer cuenta con una orden de captura vigente y anotaciones por terrorismo, amenazas, instigación y concierto para delinquir. Por otra parte, el hombre habría salido hace un mes de la cárcel en Medellín.
Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.