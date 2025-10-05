Cinco hombres desertaron de la estructura Ismael Ruiz en Huila

En Íquira, Huila, cinco integrantes de la estructura ‘Ismael Ruiz’, desertaron de la organización criminal, tras supuestamente ser sometidos a tratos inhumanos y degradantes durante su entrenamiento por parte del cabecilla de la estructura.

Entre ellos se encuentran alias ‘Estiven’ y alias ‘Jordán’, quienes se encargaban de instrumentalizar a la población civil para realizar asonadas contra la fuerza pública.

Entre estas personas, se encontraba un menor de edad que fue entregado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para restablecer sus derechos.

Durante el procedimiento se incautaron cinco fusiles, una pistola, nueve proveedores, 428 cartuchos, un artefacto explosivo improvisado, un computador portátil y una camioneta.