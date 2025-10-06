Fue capturado alias ‘Jhon Northon’, responsable del secuestro de la médica Daniela Hernández

Valle del Cauca

Tras casi dos meses de investigación, fue capturado alias ‘Jhon Northon’, señalado como el responsable del secuestro de la médica Daniela Hernández, ocurrido el pasado 14 de agosto en el municipio de Sevilla, Valle del Cauca.

Su detención se dio en zona rural de Tuluá durante una operación entre la Policía y el Ejército, con apoyo de la comunidad.

“Esto también ha sido gracias al pago de recompensas de la Tasa de seguridad”, indicó la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

De acuerdo con las autoridades, este sujeto era jefe financiero del Frente 57 de las disidencias de las Farc y presunto responsable de homicidios y extorsiones tanto en Tuluá como en Sevilla.

“Se incautaron dos pistolas 9 milímetros, panfletos alusivos al frente 57 con el que sembraba zozobra y terror en los municipios exigiendo la extorsión, cuatro celulares y varias libretas donde precisamente tiene consignado a quienes solicitaba y cuánto solicitaba la extorsión, dos motocicletas y bastante munición de diferentes calibres”, detalló la general Sandra Rodríguez, comandante del departamento de Policía Valle.

Alias ‘Jhon Northon’ enfrentará cargos por homicidio, extorsión, narcotráfico y secuestro.