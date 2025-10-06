Capturan a un agente de tránsito que solicitó 400 mil pesos para no inmovilizar una moto en Caldas

Manizales

Un agente de tránsito de Riosucio fue capturado en flagrancia por la SIJIN, al parecer el funcionario fue judicializado por presuntamente exigir 400 mil pesos para no inmovilizar una motocicleta.

Martha Liliana Hernández, secretaria de Gobierno de Riosucio, lamentó está situación y explicó que los hechos se están investigando, pero lamentan que este agente estuviera solicitando dinero para cumplir su labor.

El delito por el cual está siendo investigado este agente de tránsito es concusión, además, desde la Alcaldía de Riosucio ya se suspendió su contrato de prestación de servicios y también se procedió para que se investigue disciplinariamente a esta persona.

“Es un proceso que está en materia pues de investigación y que nosotros como Alcaldía estaremos presto para colaborar precisamente en lo que necesiten las autoridades competentes para esclarecer este caso”, dijo la funcionaria.

Al parecer hay más denuncias en contra de este agente de tránsito que fue capturados en las últimas horas.

“Rechazamos cualquier auto de corrupción que se adelante por cualquier funcionario de la administración municipal. Son casos que lógicamente son individuales y que cada persona debe responder por ello “, comentó la funcionaria.