Carlos Camargo sigue en debate de la reforma pensional: Corte Constitucional negó impedimento

La Sala Plena de la Corte Constitucional negó la manifestación de impedimento que presentó el magistrado Carlos Camargo Assis, para participar de la discusión de la reforma pensional.

Camargo había presentado impedimento alegando que la demanda fue presentada por la senadora Paloma Valencia y ella había votado por él para convertirse en magistrado de la Corte Constitucional.

Para la Sala tal argumento no permitiría poner en duda la imparcialidad del magistrado Camargo Assis, por lo cual determinó que continúe en conocimiento del proceso.

Así entonces, los magistrados rechazaron el impedimento alegado, al concluirlo infundado.

El alto tribunal además de este impedimento que fue negado, también tendrá que pronunciarse en los próximos días sobre la recusación que presentó la senadora Paloma Valencia, impulsora de la demanda, contra el magistrado Héctor Carvajal.

Para la senadora el magistrado Carvajal tiene comprometida su imparcialidad en vista de que fue asesor de Colpensiones y habría conceptuado previamente por esa razón, frente a la reforma pensional.

