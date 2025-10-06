Caso Rodrigo Holgado: FIFA publicó documentos que probarían falsificación para jugar con Malasia

El pasado 26 de septiembre, la FIFA dio a conocer que siete jugadores estaban implicados en un caso de presunta falsificación de documentos, en donde apareció implicado Rodrigo Holgado, delantero de América de Cali.

Según el ente rector del fútbol mundial, parte de la documentación presentada para que el jugador pudiera hacer parte de la Selección de Malasia aludía a que su abuelo paterno habría nacido en George Town.

Sin embargo, en uno de los oficios publicados recientemente por la FIFA, se anunció que Omar Eli Holgado Gardon nació en Caseros, Buenos Aires (Argentina).

Este es solo un paso más en medio de la investigación, en donde los jugadores pueden apelar la decisión de la FIFA.

Parte de la sanción impuesta por el ente rector del fútbol mundial fue la siguiente:

“Se impondrá asimismo una sanción de doce meses de inhabilitación para participar en todo tipo de actividades relacionadas con el fútbol”.

Además, tendrán que pagar una multa de 2.000 francos suizos, lo que se traduce en casi 10 millones de pesos colombianos.

