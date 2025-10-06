Críticas al alcalde de Cali por viaje en medio de ola de homicidios en la ciudad

Cali

Con una cifra de 15 homicidios, Cali nuevamente vivió un fin de semana violento, superando los 770 asesinatos en lo corrido del año.

En medio de la compleja situación, el alcalde Alejandro Eder, volvió viajar a Estados Unidos, esta vez para atender asuntos personales, lo que desató una ola de críticas por parte de varios concejales que consideran inoportuna su ausencia.

"Cali es donde debes estar"



Alcalde Éder, de nuevo en Miami, con la ciudad en caos, la inseguridad disparada y una crisis de gabinete.

Después de los atentados en la base aérea, también se ausentó de la ciudad. No se puede revivir a Cali desde Miami. pic.twitter.com/KTD0VztNs2 — Roberto Ortiz (@robertoortizu) October 4, 2025

🚨 15 homicidios solo este fin de semana. Con este aumento exponencial de la violencia, es muy posible que Cali cierre el 2025 con más de mil muertes violentas.



Ya sabemos lo que viene: @alejoeder y su gabinete torcerán la narrativa, culparán a factores externos, al Gobierno… — Ana Erazo (@AnaErazoR) October 6, 2025

El mandatario solicitó un permiso remunerado los días 4 y 5 de octubre y dejó encargada a Mabel Lara, secretaria de Desarrollo Económico.

Otra de las voces críticas fue la del concejal Marlon Cubillos, quien cuestionó al secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jairo García, y propuso implementar un toque de queda sectorizado para menores de edad en el oriente y la zona de ladera de la capital del Valle.

“Cali nuevamente amanece de luto. El secretario de Seguridad se rajó en su contra la seguridad. Podrá haber sido viceministro y tener todos los estudios, pero el desconocimiento del territorio demuestra que no está haciendo bien la tarea”, sostuvo el cabildante.

El fin de semana 15 personas perdieron la vida y elevó a más de 770 las víctimas en 2025. Concejal Marlon Cubillos cuestionó al secretario de Seguridad de Cali y lo citó a debate de control político. #AquiHayNoticia pic.twitter.com/HznShW9Iui — Aquí Hay Noticia (@aquihaynoticia) October 6, 2025

Aunque los recientes asesinatos presuntamente fueron cometidos en hechos aislados, las autoridades no descartan que parte de estos estén relacionados con la disputa territorial que sostienen las estructuras criminales lideradas por alias “Dimax” y alias “Chinga Pipe”.

A pesar del panorama, la administración municipal y la Policía insisten en que están realizando los esfuerzos para cerrar el año con menos de 1.000 homicidios en la ciudad. Y el secretario de Seguridad, Jairo García, fue citado por el Concejo para un debate de control político.