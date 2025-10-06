Críticas al alcalde de Cali por viaje en medio de ola de homicidios en la ciudad
Concejales cuestionan la ausencia del mandatario mientras la capital del Valle enfrentó un fin de semana con 15 asesinatos.
Cali
Con una cifra de 15 homicidios, Cali nuevamente vivió un fin de semana violento, superando los 770 asesinatos en lo corrido del año.
En medio de la compleja situación, el alcalde Alejandro Eder, volvió viajar a Estados Unidos, esta vez para atender asuntos personales, lo que desató una ola de críticas por parte de varios concejales que consideran inoportuna su ausencia.
El mandatario solicitó un permiso remunerado los días 4 y 5 de octubre y dejó encargada a Mabel Lara, secretaria de Desarrollo Económico.
Otra de las voces críticas fue la del concejal Marlon Cubillos, quien cuestionó al secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jairo García, y propuso implementar un toque de queda sectorizado para menores de edad en el oriente y la zona de ladera de la capital del Valle.
“Cali nuevamente amanece de luto. El secretario de Seguridad se rajó en su contra la seguridad. Podrá haber sido viceministro y tener todos los estudios, pero el desconocimiento del territorio demuestra que no está haciendo bien la tarea”, sostuvo el cabildante.
Aunque los recientes asesinatos presuntamente fueron cometidos en hechos aislados, las autoridades no descartan que parte de estos estén relacionados con la disputa territorial que sostienen las estructuras criminales lideradas por alias “Dimax” y alias “Chinga Pipe”.
A pesar del panorama, la administración municipal y la Policía insisten en que están realizando los esfuerzos para cerrar el año con menos de 1.000 homicidios en la ciudad. Y el secretario de Seguridad, Jairo García, fue citado por el Concejo para un debate de control político.