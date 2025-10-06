Donald Trump anuncia que los aranceles a camiones, que afectan a México, comenzarán en noviembre

A partir del 1 de noviembre, Estados Unidos impondrá aranceles del 25 % a todos los camiones medianos y pesados importados, anunció este lunes el presidente estadounidense, Donald Trump, una medida que afectaría especialmente a México.

Trump realizó el anuncio en un mensaje publicado en su red social Truth Social, en el que no ofreció más detalles.

La semana pasada, Trump ya amenazó con imponer un arancel del 25 % a los camiones pesados aunque el presidente señaló que el gravamen entraría en vigor el 1 de octubre, plazo que no se cumplió.

“Así, nuestros grandes fabricantes de camiones, como Peterbilt, Kenworkth, Freightliner, Mack Trucks y otros, serán protegidos”, explicó entonces Trump que añadió que la medida era necesaria por “propósitos de seguridad nacional”.

Aunque el 99 % de la producción de los camiones pesados de cuatro de los grandes fabricantes (Daimler Truck North America, International, Paccar y Volvo) se realiza en EE.UU., gran parte de la de camiones medios de Ford, General Motors (GM) y Stellantis, procede de México.

En documentos remitidos en mayo por Paccar (que fabrica camiones con las marcas Peterbilt y Kenworth), su consejero delegado, Preston Feight, advirtió que los aranceles impuestos por Trump al acero y aluminio estaban causando graves problemas a las empresas estadounidenses.

“Las actuales capas de aranceles sobre los componentes no procedentes del T-MEC instalados en camiones fabricados en Estados Unidos que cumplen con el acuerdo están generando una desventaja de costes significativa para los camiones producidos en el país frente a los camiones comparables ensamblados en México, que pueden incorporar piezas chinas y de otros países, así como acero y aluminio importados, y venderse en Estados Unidos sin aranceles”, argumentó.

Paccar y otros fabricantes comprometidos con la producción de camiones en Estados Unidos no se verán afectados por los aranceles sobre vehículos terminados importados. Otros fabricantes han indicado que podrían trasladar nuevamente la producción de camiones desde México a Estados Unidos“, añadió Feight.

De enero a julio, Estados Unidos importó 32.410 millones de dólares en camiones, autobuses y vehículos especiales de los que casi el 80 %, o 25.860 millones de dólares, procedieron de México según datos del Departamento de Comercio de EE.UU.

Por otra parte, Stellantis señaló en mayo al Gobierno estadounidense que el 88 % de todos los camiones pesados y medios registrados en el país habían sido producidos en EE.UU.

Stellantis añadió que el 22 % restante, 121.125 vehículos, “fueron importados de Canadá y México, con solo una pequeña cantidad” procedentes de otros países.

“Es probable que estos vehículos canadienses y mexicanos cumplan con el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), lo que significa que respetan los elevados requisitos de contenido regional, valor laboral, componentes esenciales y contenido de acero y aluminio establecidos por el acuerdo”, añadió Stellantis.

