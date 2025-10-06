“Fue el cartel del ELN”: MinDefensa tras atentado en Arauca que dejó un militar muerto

El ministro de la Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, confirmó que el Ejército de Liberación Nacional, ELN, es el responsable del atentado terrorista en el departamento de Arauca, que dejó un soldado muerto y seis más heridos.

“Fue el cartel del ELN, lamentablemente nos asesinaron a un soldado, los heridos están fuera de peligro. Fue ejecutado el atentado por el cartel narcoterrorista que no tiene voluntad de paz. No ha mostrado voluntad de paz, estamos ofreciendo 200 millones de pesos de recompensa por información de este atentado”, dijo.

Según el Ejército, el Batallón de Infantería Mecanizado N.° 59, ubicado en el centro poblado de Puerto Jordán, del municipio de Arauquita, Arauca, fue objeto de ataques con morteros.

“Como consecuencia de esta acción criminal, nuestro soldado profesional José Henry Ceballos Moreno murió debido a la gravedad de las heridas sufridas”, aseguraron.

Y agregaron: “El comando de la Décima Octava Brigada rechaza categóricamente este acto criminal que atenta contra la integridad de nuestros soldados y pone en riesgo a la población civil de la región. Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de las comunidades, y continuaremos desarrollando operaciones militares que permitan restablecer el orden y la tranquilidad en la zona”.