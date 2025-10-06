MinInterior Benedetti confirmó el inicio del proceso para liberar a colombianas retenidas por Israel

El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que en las próximas horas serán liberadas las dos colombianas que fueron retenidas por Israel cuando se movilizaban en la flotilla que iba con rumbo a Palestina con ayuda humanitaria.

Sin embargo, el funcionario destacó que el Gobierno colombiano ha estado frente al proceso desde que fueron capturadas.

“El presidente ha estado al frente de las negociaciones, ha habido intermediarios que no puedo mencionar, pero el presidente ha estado al frente y serán las primeras liberaciones que se van a dar”, añadió Benedetti, aclarando que una de las mujeres colombianas retornará al país.

El pasado viernes, la Cancillería había denunciado que las dos connacionales llevaban dos días sin comer y con acceso limitado a agua potable mientras permanecían bajo custodia israelí.

Señaló, además, que las dos colombianas firmaron un documento en el que se acogían a un procedimiento de deportación expedita, una acción que podría darse antes de 72 horas.

“El Gobierno de Colombia reitera su condena al genocidio en Gaza y a la captura en aguas internacionales de una embarcación civil con ayuda humanitaria, así como de los procedimientos contrarios a los Derechos Humanos a los que han sido sometidas las dos connacionales y otros integrantes de la Flotilla humanitaria Global Sumud”, agregaron en su momento.