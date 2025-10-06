El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Ninguna tradición va por encima del sufrimiento animal”: Andrés Preciado sobre la conciencia humana

Este lunes, 6 de octubre, llegó a los micrófonos de La Hora del Regreso, el creador de contenido digital y defensor de los animales, Andrés Preciado, para hablar de su rol como animalista.

Más información: Caldas cuenta con el primer consultorio jurídico para la protección y defensa de los animales

El animalista considera que quien maltrata a un animal no merece llevar el sustantivo de “persona”, pues un ser humano debe tener valores y principios con los que elija respetar a los demás.

“No hay derecho de afectar a los seres perfectos que tenemos hoy en la tierra (...) Los animales son tan nobles, que a pesar de estar a cargo de un maltratador, el animal siempre volverá a ellos”, expresó Preciado.

Preciado lleva 13 años trabajando con los animales y considera que en la actualidad las personas tienen mayor conciencia.

Puesto que, Preciado indicó que a pesar de que persiste el maltrato, se han impulsado leyes y normas que buscan construir una sociedad más justa con los animales.

El animalista mencionó una de las últimas leyes que promueve la protección animal: “La Ley Ángel”, impulsada por la senadora Andrea Padilla.

Andrés Preciado aseguró que estas normativas indican que hemos avanzado con la protección hacia los animales, pero aún falta. “Es importante que las autoridades se empapen mejor de las leyes y las hagan cumplir”.

El animalista mencionó que las personas desde sus casas también ponen su grano de arena. Anteriormente, Preciado, junto con su equipo de trabajo, eran quienes visitaban los hogares para invitar a esterilizar a los animales, ahora son los ciudadanos los que asisten a los puntos de esterilización para proteger a sus mascotas.

Finalmente, el animalista resaltó que “los animales son seres superiores” e hizo un llamado a la ciudadanía de recordar que “ninguna tradición va por encima del sufrimiento animal”.

Escuche la entrevista completa aquí:

Play/Pause “Ninguna tradición va por encima del sufrimiento animal”: Andrés Preciado sobre la conciencia humana 09:33 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: