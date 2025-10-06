¿Qué hay detrás de la renuncia del director de la UAESP en Cali?

La renuncia de Camilo Murcia se habría originado por una fractura entre la Alcaldía de Cali y el partido Cambio Radical. Foto: Alcaldía de Cali.

Cali

Uno de los funcionarios más estables del gabinete del alcalde de Cali, Alejandro Eder, era Camilo Murcia, director técnico de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), por lo que su renuncia irrevocable, presentada recientemente, sorprendió a varios sectores.

Aunque en la carta no se especifican las razones de su salida, fuentes cercanas aseguran que detrás de la decisión estaría una fractura entre la Administración y el partido Cambio Radical, colectividad a la que pertenece el ahora exfuncionario.

El distanciamiento se habría originado por la falta de apoyo de ese partido a los candidatos respaldados por la Alcaldía para la elección del nuevo contralor municipal, entre ellos Juan Carlos Dorado, quien no logró el puntaje requerido en las pruebas de conocimiento aplicadas por la Universidad Tecnológica y Pedagógica de Colombia.

Tras conocerse los resultados, el Concejo de Cali publicó la terna de aspirantes a la Contraloría conformada por Gustavo Alberto Barrientos Velásquez, Ligia Amanda Gallego Blandón y Diego Mauricio López Valencia.

A la salida de Murcia se suman las renuncias de dos subsecretarios de la Secretaría de Educación y un subdirector del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente DAGMA, quienes también habrían llegado a la administración caleña como cuotas del partido Cambio Radical.

La W Radio conoció que Diego Hau, actual gerente del empréstito asumirá temporalmente la dirección de la UAESP, mientras se define quién ocupará el cargo en propiedad. Hau ha pasado por la dirección del Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría de Gobierno.