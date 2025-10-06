Teleantioquia denunció que es el único canal público que no ha recibido los recursos del MinTIC

A través de un comunicado, Teleantioquia manifestó que no ha recibido los recursos correspondientes al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones del MinTIC en 2025.

La entidad señaló que es la única de los cinco canales públicos que enfrenta esta situación y advirtió que “el recurso faltante corresponde a cerca de 3 mil millones de pesos, lo que afecta no solo los cronogramas de producción y la legalización oportuna de dichos recursos, sino que frena procesos estratégicos con casas productoras locales y regionales”.

Teleantioquia sostiene que, aunque ha solicitado respuesta en varias oportunidades, no ha recibido información clara sobre el giro de los recursos “que son obligatorios por ley”.

El canal alertó sobre otras afectaciones, como la sostenibilidad pública y las posibles consecuencias en 500 empleos directos e indirectos.

Le puede interesar: MinTic desmiente intento de controlar medios con proyecto de ley

“Los recursos están destinados a garantizar el fortalecimiento de la televisión pública, promover contenidos de interés cultural y social, y apoyar el desarrollo de la industria audiovisual en las regiones”, aseguraron desde Teleantioquia.