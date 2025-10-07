ABC de los gatos según experto: ¿Cómo saber si están enfermos?

Este martes, 7 de octubre, el médico veterinario Esteban González pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más y explicó todo lo relacionado con los gatos.

¿Por qué los animales tienen cercanía con los dueños?

De acuerdo con González, los animales son compañeros que de una u otra manera están al lado de sus dueños en todas las situaciones y pueden percibir todo lo que ocurre en el hogar, sea felicidad, tristeza, depresión, etc.

¿Por qué tener un animal en la casa?

El médico veterinario aseguró que tener una mascota en casa es una responsabilidad, pero sobre todo un signo de amor puro, “solo con esto ya todos deberíamos tener una mascota”.

“Por más situaciones difíciles que se presenten, los animalitos siempre van a estar ahí, la pandemia es un ejemplo de ello”, afirmó.

¿Como saber si un gato está enfermo?

Por otra parte, Esteban González dio algunas señales de alerta para identificar si un gato está enfermo.

Según el veterinario, los gatos son animales rutinarios y selectivos, por ende, cuando esos comportamientos cambian hay que prestar atención.

Además, afirmó que es muy común que cuando los gatos están enfermos se escondan, se queden quietos, dejen de comer o tengas dificultades para respirar.