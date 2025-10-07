Bancolombia cambia de horarios de atención: no habrá horario extendido entre semana en sucursales

Bancolombia anunció que a partir de esta semana cambió sus horarios de atención en todo el país.

La entidad financiera unificó sus horarios de atención en sucursales, de 9:00 a.m a 4:00 p.m. en Bogotá, y de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. en el resto del país. Las que abren los sábados continúan haciéndolo.

“En otros horarios, los clientes tienen a disposición los canales digitales, cajeros automáticos y corresponsales bancarios”, señalaron desde este banco.

Es decir, el horario adicional es el del sábado, pero ya no hay entre semana.

El hecho ha generado incomodidad por parte de algunos usuarios en redes sociales que han señalado que solo podían acudir al banco después de su jornada laboral.

No obstante, el banco quiere apuntar a mayor digitalización para que sus clientes realicen virtualmente sus requerimientos.

Hay que señalar que este cambio se da en medio del auge que ha tenido la banca digital con entidades como Nu Bank y Lulo que han sido exitosas en el país y son totalmente digitales.

Incluso, con la llegada del sistema de pagos inmediatos Bre-B se espera que quienes aún no hagan pagos digitales, puedan hacerlo.