Fue capturado cabecilla del Clan del Golfo incluido en el cartel de los más buscados del Tolima

En la vereda Terán, zona rural del municipio de Yacopí, fue ubicado y capturado alias ‘Rojo’.

Este hombre es sindicado de múltiples delitos, entre ellos, concierto para delinquir agravado, narcotráfico, apoderamiento de hidrocarburos y receptación.

Además, se desempeñaba como cabecilla de zona del grupo armado organizado Clan del Golfo, y lideraba un grupo de delincuencia organizada (GDO) denominado ‘Los de la Cumbre’, con actividades criminales en Cundinamarca, Tolima, Caldas y Valle del Cauca.

“Este resultado representa un golpe contundente a las estructuras criminales que delinquen en el centro y suroccidente del país, debilitando sus redes logísticas, fuentes de financiación ilícitas y capacidad de intimidación sobre la población civil”, informó el ejército.