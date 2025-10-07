Fue capturado cabecilla del Clan del Golfo incluido en el cartel de los más buscados del Tolima
Se trata de alias ‘Rojo’, individuo de alto valor estratégico, quien es requerido por la justicia.
En la vereda Terán, zona rural del municipio de Yacopí, fue ubicado y capturado alias ‘Rojo’.
Este hombre es sindicado de múltiples delitos, entre ellos, concierto para delinquir agravado, narcotráfico, apoderamiento de hidrocarburos y receptación.
- Lea también: Armada incautó marihuana, armamento y dinero en efectivo de los Comandos de Frontera en el Amazonas
Además, se desempeñaba como cabecilla de zona del grupo armado organizado Clan del Golfo, y lideraba un grupo de delincuencia organizada (GDO) denominado ‘Los de la Cumbre’, con actividades criminales en Cundinamarca, Tolima, Caldas y Valle del Cauca.
“Este resultado representa un golpe contundente a las estructuras criminales que delinquen en el centro y suroccidente del país, debilitando sus redes logísticas, fuentes de financiación ilícitas y capacidad de intimidación sobre la población civil”, informó el ejército.