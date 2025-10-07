Gobierno Nacional no girará recursos para infraestructura vial en Santander

Bucaramanga

Tras la protesta que se está realizando en la vía Bucaramanga - Bogotá por parte de la comunidad por el mal estado de la malla vial, el gobernador Juvenal Díaz Mateus confirmó que el departamento no tendrá recursos del gobierno nacional para mejoramiento de la infraestructura vial a pesar de que el presidente Gustavo Petro los había prometido en reiteradas ocasiones, incluso en una visita al municipio de Málaga.

“A Santander lo sacan del CONPES, no le dejan ninguna de las vías, inclusive las que había prometido el presidente Petro como la de Curos - Málaga, las que habían prometido los delegados del gobierno cuando venían acá a las reuniones para tratar los temas como la transversal del Carare, no se incluyen en el CONPES, yo creo que hay mucho malestar, no solo en los habitantes de la vía Barbosa - Bucaramanga, sino en todos los santandereanos", indicó el mandatario de los santandereanos.

Agregó el mandatario que el acuerdo de los comuneros que se firmó en diciembre, con el que se esperaba que el dinero recaudado en tres peajes ubicados sobre vía de Santander en la vía a Bogotá, se invirtieran en el mejoramiento de la malla vial no se hará antes que acabe el gobierno Petro pues ni siquiera hay interventoría para eso.

“Yo no creo que se alcance, pero por lo menos que se dejen estructurados los proyectos, que se establezca la ejecución del convenio de los comuneros para que esos recursos se puedan invertir en obras que son fundamentales”, puntualizó el gobernador Díaz Mateus.

La protestas en la vía Bucaramanga - Bogotá continúan, sin embargo es importante enfatizar que hay paso con normalidad para todos los vehículos. La comunidad mantiene levantadas las talanqueras en los tres peajes de este corredor.