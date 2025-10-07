Jordi Alba anunció su retiro y dirá adiós al futbol a final de temporada con el Inter de Miami

El español Jordi Alba, uno de los mejores laterales izquierdos de los últimos tiempos y gran socio en el campo de Lionel Messi, anunció su retiro del fútbol una vez finalice la actual temporada de la Major League Soccer con el Inter de Miami.

El defensor de 36 años pondrá fin a una gloriosa carrera profesional de 16 años en la que se atiborró de títulos con el FC Barcelona y la selección de España, incluidos los de la Eurocopa de 2012 y la Champions League en 2015.

“Lo hago con absoluta convicción, con plenitud y con felicidad, porque siento que he recorrido este camino con toda la pasión posible, y que ahora es el momento justo para abrir una nueva etapa y cerrar la anterior con la mejor de las sensaciones”, dijo el marcador de punta en un emotivo video en Instagram.

Su partida es sorpresiva, pues había ampliado en mayo su compromiso hasta el final de 2027. Su decisión se debe a razones estrictamente personales y familiares, dijo a la AFP una fuente de su entorno.

De corta estatura (1,70 metros) pero gran despliegue físico, Alba se destacó en el campo por su penetrante poder ofensivo y la sociedad letal que conformó con Messi, tanto en el Inter Miami como en el Barça, club en el que se formó y al que defendió entre 2012 y 2023.

“Hoy cierro este capítulo sabiendo que lo he entregado todo. El fútbol ha sido es y será siempre una parte esencial de mi vida. Gracias, fútbol. Gracias, por tanto”, agregó el lateral en su video de despedida.

Así anunció Jordi Alba su retiro del futbol profesional:

🚨| 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Jordi Alba RETIRES from football.



Thank you, legend! ❤ pic.twitter.com/eLavKU1hzr — BarçaTimes (@BarcaTimes) October 7, 2025

