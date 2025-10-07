Deportivo Cali superó 1-0 a Nacional en la Copa Libertadores Femenina y se acerca a cuartos de final. Foto: tomada del perfil de x @CaliFemenino

Este lunes, 6 de octubre, se dio continuidad a la segunda fecha de la Copa Libertadores Femenina y un equipo colombiano entró en escena.

En la segunda jornada del grupo D, Deportivo Cali derrotó 1-0 a Nacional de Uruguay en el estadio Florencia Sola. La anotación del conjunto verdiblanco llegó en el minuto 45+8 y fue obra de Josefina Villanueva, quien marcó un autogol.

Con este resultado, Deportivo Cali se pone primero de su zona con cuatro puntos, superando a Libertad de Paraguay y Universidad de Chile, ambos con dos unidades. El último lugar es para Nacional de Uruguay, que todavía tiene opciones de clasificar.

En su tercera presentación, Deportivo Cali se enfrentará a Universidad de Chile. Este compromiso será el jueves 9 de octubre, a las 2:00 p.m., y se llevará realizará en el estadio Florencio Sola, en la ciudad de Banfield, Argentina.

Independiente Santa Fe complicó su clasificación

Por otra parte, las ‘leonas’, el otro equipo colombiano en el torneo, tendrá su tercera salida en la competencia continental. Independiente Santa Fe chocará ante Corinthians, luego de debutar con una goleada 7-0 ante Always Ready y caer 1-0 ante Independiente del Valle.

El compromiso será este miércoles 8 de octubre y se disputará en el estadio Florencio Sola a las 6:00 p.m. Las ‘leonas’ hacen parte del grupo A y necesitan de una victoria para clasificar a cuartos de final.

