Independiente Santa Fe cayó 1-0 Ante Independiente del Valle en la Copa Libertadores femenina. Foto: Tomada del perfil de X @DragonasIDV

Este domingo, 5 de octubre de 2025,Independiente Santa Fe tuvo su segunda salida en la Copa Libertadores Femenina, sin embargo, no mostró su mejor versión y se vio superado en el juego.

En la segunda fecha del grupo A, Independiente Santa Fe cayó 1-0 ante independiente del Valle. El gol del conjunto ecuatoriano llegó en el minuto 33 y fue obra Cecil Aldana, quien vio la tarjeta roja al 63′.

Con este resultado, Independiente Santa Fe es tercero con tres puntos, por detrás de Corinthians e Independiente del Valle, ambos con cuatro unidades. El último lugar es para Always Ready, que ya está eliminado y sin puntos.

En su tercera presentación, Independiente Santa Fe se medirá contra Corinthians de Brasil. Este compromiso será el miércoles 8 de octubre, a las 6:00 p.m., y se llevará a cabo en el estadio Florencio Sola, en la ciudad de Banfield, Argentina.

Segundo partido del Deportivo Cali

Por otra parte, las ‘azucareras’, el otro equipo colombiano en el torneo, tendrá su segunda salida en el certamen continental. Deportivo Cali se enfrenta a Nacional de Uruguay, luego de debutar con un empate 1-1 frente a Libertad de Paraguay.

El compromiso será este lunes 6 de octubre y se disputará en el estadio Florencio Sola a las 2:00 p.m. Las azucareras hacen parte del grupo D y se ubica en la segunda casilla con un punto, igualado con Libertad, Universidad de Chile y Nacional.

