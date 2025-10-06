¿Cuándo juega Colombia vs. Sudáfrica por octavos Mundial Sub20? Fecha y hora Colombia ¡Prográmese!
Colombia afrontará esta semana su partido de octavos de final del Mundial Sub20 ante Sudáfrica. Ojo a la posible alineación.
La Selección Colombia selló su clasificación a los octavos del Mundial Sub20 luego de empatar 1-1 con Nigeria en la última jornada de la fase de grupos. La Tricolor avanzó como primera de su cuadrangular y ahora se medirá ante Sudáfrica, un duro rival.
El combinado nacional sumó una victoria (ante Arabia Saudí) y dos empates (Noruega y Nigeria), sumando cinco puntos.
¿Cuándo juega Colombia contra Sudáfrica en el Mundial Sub20?
Colombia vs. Sudáfrica se jugará el miércoles 8 de octubre a las 2:30 de la tarde, hora colombiana.
El juego puede verse a través de Canal Caracol y RCN Televisión, dueños de los derechos de transmisión de la Selección Colombia. No obstante, podrá enterarse del resultado, análisis y más detalles del partido en los canales digitales de W Radio.
¿Cuál sería el rival de Colombia en caso de vencer a Sudáfrica?
Si los dirigidos por César Torres, técnico de Colombia Sub20, logran derrotar a Sudáfrica, se enfrentarán en los cuartos de final al ganador del partido entre Ucrania y España.
Y es que Colombia, a pesar de quedar primera del Grupo F, tiene un camino difícil rumbo a la final del Mundial Sub20. Podría medirse a selecciones como Argentina, Chile o México en una hipotética semifinal.
De otro lado, evitó a selecciones potencia como Estados Unidos, Japón, Italia y Marruecos.
Así quedaron las llaves de los octavos de final del Mundial Sub20
- Chile vs. México: martes 7 de octubre a las 6:00 de la tarde, hora colombiana
- Ucrania vs. España: martes 7 de octubre a las 2:30 de la tarde, hora colombiana
- Argentina vs. Nigeria: miércoles 8 de octubre a las 2:30 de la tarde, hora colombiana
- Estados Unidos vs. Italia: jueves 9 de octubre a las 2:30 de la tarde, hora colombiana
- Marruecos vs. Corea del Sur: jueves 9 de octubre a las 6:00 de la tarde, hora colombiana
- Paraguay vs. Noruega: miércoles 8 de octubre a las 6:00 de la tarde, hora colombiana
- Japón vs. Francia: miércoles 8 de octubre a las 6:00 de la tarde, hora colombiana
Posible alineación de Colombia para enfrentar a Sudáfrica
- Portero: Jordan García
- Defensas: Carlos Sarabia, Simón García, Yeimar Mosquera y Juan Arizala
- Mediocampistas: Jordan Barrera, Elkin Rivero y Kéner González
- Delanteros: Óscar Perea, Neise Villarreal y Jhon Rentería.