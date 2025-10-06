¿Cuándo juega Colombia vs. Sudáfrica por octavos Mundial Sub20? Fecha y hora Colombia ¡Prográmese!

Kener Gonzalez, mediocampista de la Selección Colombia. (Photo by Ricardo Moreira - FIFA/FIFA via Getty Images) / Ricardo Moreira - FIFA

La Selección Colombia selló su clasificación a los octavos del Mundial Sub20 luego de empatar 1-1 con Nigeria en la última jornada de la fase de grupos. La Tricolor avanzó como primera de su cuadrangular y ahora se medirá ante Sudáfrica, un duro rival.

El combinado nacional sumó una victoria (ante Arabia Saudí) y dos empates (Noruega y Nigeria), sumando cinco puntos.

¿Cuándo juega Colombia contra Sudáfrica en el Mundial Sub20?

Colombia vs. Sudáfrica se jugará el miércoles 8 de octubre a las 2:30 de la tarde, hora colombiana.

El juego puede verse a través de Canal Caracol y RCN Televisión, dueños de los derechos de transmisión de la Selección Colombia. No obstante, podrá enterarse del resultado, análisis y más detalles del partido en los canales digitales de W Radio.

¿Cuál sería el rival de Colombia en caso de vencer a Sudáfrica?

Si los dirigidos por César Torres, técnico de Colombia Sub20, logran derrotar a Sudáfrica, se enfrentarán en los cuartos de final al ganador del partido entre Ucrania y España.

Y es que Colombia, a pesar de quedar primera del Grupo F, tiene un camino difícil rumbo a la final del Mundial Sub20. Podría medirse a selecciones como Argentina, Chile o México en una hipotética semifinal.

De otro lado, evitó a selecciones potencia como Estados Unidos, Japón, Italia y Marruecos.

Así quedaron las llaves de los octavos de final del Mundial Sub20

Chile vs. México : martes 7 de octubre a las 6:00 de la tarde, hora colombiana

: martes 7 de octubre a las 6:00 de la tarde, hora colombiana Ucrania vs. España : martes 7 de octubre a las 2:30 de la tarde, hora colombiana

: martes 7 de octubre a las 2:30 de la tarde, hora colombiana Argentina vs. Nigeria : miércoles 8 de octubre a las 2:30 de la tarde, hora colombiana

: miércoles 8 de octubre a las 2:30 de la tarde, hora colombiana Estados Unidos vs. Italia : jueves 9 de octubre a las 2:30 de la tarde, hora colombiana

: jueves 9 de octubre a las 2:30 de la tarde, hora colombiana Marruecos vs. Corea del Sur : jueves 9 de octubre a las 6:00 de la tarde, hora colombiana

: jueves 9 de octubre a las 6:00 de la tarde, hora colombiana Paraguay vs. Noruega : miércoles 8 de octubre a las 6:00 de la tarde, hora colombiana

: miércoles 8 de octubre a las 6:00 de la tarde, hora colombiana Japón vs. Francia: miércoles 8 de octubre a las 6:00 de la tarde, hora colombiana

