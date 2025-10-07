Actualidad

Mauricio Lizcano denunció amenazas contra su padre: “recibimos sufragio en sede de campaña”

A la sede de campaña del precandidato presidencial, en Manizales (Caldas), llegó una corona con el nombre de su padre.

Mauricio Lizcano. Foto: MinTic

El precandidato presidencial Mauricio Lizcano, por el movimiento “Colombianisimo”, denunció este lunes, 6 de octubre, que su padre, el excongresista Óscar Tulio Lizcano, recibió amenazas de muerte. Según señaló a través de su cuenta de X, la amenaza llegó a su sede de su campaña, en Manizales, Caldas.

“Acabamos de recibir un sufragio en la sede de mi campaña presidencial en Manizales con una amenaza contra la vida de mi padre, quien fue víctima de secuestro. Rechazo profundamente este acto cobarde”, dijo.

Igualmente, pidió que se garantice su seguridad y la de su familia: “La política no puede convertirse en un escenario de miedo ni de intimidaciones. La violencia jamás podrá ser un medio para acallar las ideas o las voces disidentes”.

También solicitó a las autoridades que investiguen el hecho. Y escribió el siguiente mensaje: “¿Hasta cuándo en Colombia se amenaza para intentar silenciar la democracia?”.

Es de recordar que Oscar Tulio Lizcano fue secuestrador por las extintas Farc el 5 de agosto del 2000 en la vereda Getsemaní, jurisdicción del municipio de Riosucio en el departamento de Caldas. Y el 26 de octubre del 2008 logró escapar, en compañía de uno de los guerrilleros que lo vigilaba.

