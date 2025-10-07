Presidente de Israel promete liberar a los rehenes en segundo aniversario del ataque de Hamás

El presidente israelí, Isaac Herzog, prometió este martes 7 de octubre, que no descansará hasta que los 48 rehenes sean liberados, cuando se cumplen dos años de los ataques de Hamás en territorio israelí que se saldaron con 1.200 asesinados y con los que el grupo “desató un mal indescriptible” contra población inocente, según el mandatario.

En un mensaje en su cuenta de la red social X, Herzog recordó este martes “el valor de los soldados, el heroísmo de la ciudadanía y la unidad del pueblo” israelí.

“No descansaremos, no nos callaremos hasta que los 48 rehenes vuelvan a casa”, añadió el presidente, que subrayó que Israel saca fuerza “de las profundidades del dolor” porque la historia del país es de resiliencia: “De personas que nunca se rinden (...) ni dejan de creer en que la luz vencerá a la oscuridad”.

Two years since that dark day, October 7 2023, the day Israel’s soul was torn apart, when Hamas terrorists unleashed unspeakable evil against innocent men, women, and children.

From that darkness rose the courage of our soldiers, the heroism of our citizens, and the unity of a… — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) October 7, 2025

Herzog agradeció los mensajes de solidaridad y recuerdo de todas partes del mundo recibidos este martes y extendió su “especial gratitud” al presidente estadounidense, Donald Trump, por sus “increíbles esfuerzos” para liberar a los rehenes y “traer la paz a Oriente Medio”.

Equipos de Israel y Hamás negocian en Egipto la implementación de la primera fase del plan del presidente Trump, que estipula la liberación de todos los cautivos en Gaza a cambio de la excarcelación de prisioneros palestinos.

“Rezo por el éxito de sus esfuerzos y de los equipos negociadores”, aseguró.

Añadió que su país se mantiene como “un faro de libertad y democracia en una región turbulenta” y expresó su convicción de “una nueva era de cooperación y prosperidad” tras estos dos años; pese al ostracismo internacional creciente que padece Israel por su ofensiva en Gaza, donde han muerto más de 67.000 palestinos, la mayoría civiles.

