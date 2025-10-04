Netanyahu espera tener de vuelta a todos los rehenes de Gaza “en los próximos días”

“Espero que en los próximos días podamos traer de vuelta a todos nuestros rehenes (…) durante la festividad de Sucot”, afirmó Netanyahu en una declaración televisada, y aseguró que “la presión militar y diplomática” había obligado a Hamás a aceptar la liberación de los cautivos.

La festividad judía de Sucot comienza el lunes y dura hasta el lunes siguiente.

Noticia en desarrollo.

