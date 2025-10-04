Internacional

Netanyahu espera tener de vuelta a todos los rehenes de Gaza “en los próximos días”

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el sábado que espera que todos los rehenes retenidos en Gaza puedan volver a sus casas “en los próximos días”.

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel. Foto: Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel. Foto: Kay Nietfeld/picture alliance via Getty Images / picture alliance

Espero que en los próximos días podamos traer de vuelta a todos nuestros rehenes (…) durante la festividad de Sucot”, afirmó Netanyahu en una declaración televisada, y aseguró que “la presión militar y diplomática” había obligado a Hamás a aceptar la liberación de los cautivos.

La festividad judía de Sucot comienza el lunes y dura hasta el lunes siguiente.

Noticia en desarrollo.

