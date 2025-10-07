Procuraduría inspecciona a la ANT por polémico contrato de eventos por $30.000 millones

La Agencia Nacional de Tierras ha conformado 33 comités municipales en el departamento para garantizar la participación campesina en la toma de decisiones y agilizar la titulación de predios rurales.

La Procuraduría General de la Nación adelantó inspección disciplinaria en las últimas horas a las instalaciones de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en el marco de la indagación preliminar que adelanta por cuenta del contrato que firmó esa entidad con la empresa Puerta de Oro S.A.S, el cual ascendió a cerca de 30.000 millones de pesos.

El proceso es promovido por la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien denunció ante el ente de control posibles irregularidades en dicho contrato debido a que tuvo un incremento considerable para llegar a 30.000 millones. Además, según la denuncia, se habría girado el total del valor del contrato sin que se haya completado su ejecución.

La diligencia de inspección fue adelantada por funcionarios de la Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal, los cuales requirieron documentación relacionada con el proceso contractual #especialmente las etapas de planeación, suscripción y ejecución”.

Además, el Ministerio Público indaga incluso el proceso de selección de la empresa Puerta de Oro S.A.S. en vista de que no se habría acudido a una licitación sin que se hubiese cumplido el objeto. El órgano de control busca confirmar la presunta ocurrencia de irregularidades y de ser el caso quienes habrían sido los responsables.

La Procuraduría también remitió a la senadora Paloma Valencia, la quejosa, un oficio en el cual le solicitó que allegue eventuales pruebas que tenga en su poder con el fin de que obren en el expediente, de cara a su evaluación.

Escuche W Radio en vivo: