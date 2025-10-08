​Alerta en el Valle por vacunación homeopática ofrecida a menores en varios municipios

Valle del Cauca

La secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, denunció que falsos médicos están ofreciendo la aplicación de supuestas vacunas homeopáticas a menores de edad, engañando a los padres y poniendo en riesgo la salud de los niños y niñas con productos que no cuentan con respaldo científico ni aval del Invima.

Según la funcionaria, los casos se han identificado en municipios como Tuluá, Buga, Palmira y Cali, donde inescrupulosos estarían utilizando carnés similares a los del Plan Ampliado de Inmunizaciones.

“Las vacunas homeopáticas no existen en Colombia, no están reconocidas por el Invima, no tienen soporte científico y constituye ante nosotros, un engaño a los padres de familia. Si usted tiene un niño vacunado con esta supuesta vacuna homeopática, su niño no está protegido, puede enfermar en cualquier momento de sarampión, varicela, polio, meningitis, neumococo, influenza, difteria, tétano y todas las enfermedades”, advirtió.

Lesmes indicó que ya se presentaron denuncias correspondientes ante la Fiscalía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por la afectación a la vida de los menores y a la salud pública.

Desde la Gobernación del Valle hacen un llamado a las familias para no aceptar la aplicación de productos sin registro sanitario, acudir únicamente a servicios de salud habilitados y reportar cualquier irregularidad ante las autoridades competentes.