Cepeda, Corcho y Quintero firmaron compromiso para ir a consulta, pese a decisión judicial en contra

Pese a que la tutela que le permitió al Pacto Histórico inscribir precandidatos presidenciales para su consulta interna fue declarada improcedente -así se conoció este martes 7 de octubre por decisión del Tribunal Superior de Bogotá-, los tres aspirantes de ese sector, Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero, ratificaron su intención de continuar en el proceso.

Precandidatos presidenciales del Pacto Histórico irán a consulta tras reunión con Petro

De hecho, los tres firmaron un compromiso para participar en la consulta programada para el 26 de octubre, y en la que se elegirá al candidato único que competirá, a su vez, en la consulta del Frente Amplio el 8 de marzo de 2026. Este último proceso buscará recoger a las demás precandidaturas petristas, de centro y centro-izquierda.

El anuncio sobre el compromiso se dio tras una reunión en la Casa de Nariño con el presidente Gustavo Petro, que se extendió durante toda la tarde de este martes y en la que participaron los tres precandidatos. Al término, Quintero aseguró que el proceso sigue en pie y que se evaluaron varias salidas jurídicas.

Quintero aseguró: “Tenemos plan A, B, C, D, E y F para que haya consulta. Se necesitaba algo muy importante y era que los tres candidatos firmáramos un acuerdo en el sentido de que habrá consulta partidista el próximo 26 de octubre y que esa consulta partidista va a elegir un candidato que a su vez va a ir a la consulta del próximo 8 de marzo”, dijo.

Y agregó que ya tienen la salida con la que se estaría garantizado “todo desde el punto de vista jurídico, técnico, legal”.

Finalmente, señaló: “Se han hecho muchos esfuerzos por ver al Pacto Histórico dividido (…) han sido muchos los ataques y, a pesar de eso, esta consulta tiene más vidas que un gato, porque la han tratado de matar de todas las maneras y hemos sido capaces de levantarla una y otra vez”.

