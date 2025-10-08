En calma se desarrolló la manifestación pro Palestina en Cali

Alrededor de 200 personas participaron en la manifestación en apoyo al pueblo palestino realizada en Cali este martes 7 de octubre.

Los asistentes se concentraron a las 3 de la tarde en la sede de la ANDI, norte de la ciudad y marcharon por el centro hasta llegar al sector de la Loma de la Cruz, donde la jornada terminó con una concentración pacífica.

Aunque no se registraron alteraciones al orden público, las autoridades reportaron que algunos manifestantes pintaron grafitis en zonas peatonales, entre ellos el paso de cebra con diseño de teclas de piano ubicado entre la Plazoleta Jairo Varela y el Centro Administrativo Municipal (CAM).

Al final de la actividad, funcionarios de la administración realizaron labores de limpieza en esos puntos.

Durante el recorrido, la Policía dispuso un dispositivo de seguridad, mientras que la Secretaría de Movilidad implementó cierres viales preventivos, especialmente en inmediaciones de la Universidad del Valle, para evitar cualquier alteración. La movilidad se vio afectada por varias horas en distintos puntos de Cali.