Hallan sin vida y con signos de violencia a funcionario de UNP en zona rural de Ponedera, Atlántico

Barranquilla

Fuerte consternación generó el hallazgo del cuerpo sin vida de un funcionario de la Unidad Nacional de Protección (UNP), en zona rural del municipio de Ponedera en el Atlántico.

El cuerpo fue encontrado en el corregimiento de Santa Rita, por vecinos del sector.

Según se conoció, la víctima fue hallada con las manos atadas a la espalda, y registró signos de tortura y un impacto de arma de fuego.

El hombre fue identificado como Víctor Alfredo Guerrero Moreno de 40 años.

El caso está siendo investigado por patrullas de vigilancia en coordinación con unidades de SIJIN y SIPOL, que adelantan labores de campo para esclarecer los hechos y dar con la captura de los responsables.