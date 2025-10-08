Jenni Arizala, la colombiana que pasó de maquillarse en casa a brillar con Sephora
Desde Nueva York, Jenny impulsó un mensaje de autoestima y diversidad que hoy la tiene en el puesto de embajadora de la marca internacional Sephora.
Jenni Arizala es una creadora de contenido afrolatina que encontró en el maquillaje una forma de tomar poder y representación para su etnia, es bogotana y de familia cartagenera, pero Arizala siempre soñó con viajar a los Estados Unidos para abrirse paso y encontrar un lugar en el mundo de la belleza.
Los temas de maquillaje siempre fueron un pasatiempo para Arizala, pero al ocurrir la pandemia, ella pudo descubrir que eran su pasión y su propósito se encaminó a ello, a demostrar que la belleza no tiene un solo tono de piel. Su contenido a día de hoy está centrado en los cuidados de la piel y el maquillaje para tonos de piel morena, estrategia que la convirtió en una de las más grandes representaciones de la mujer afrocolombiana. Este año fue seleccionada como una de las creadoras de Sephora, cosa que la proyectó internacionalmente y consolidó su mensaje de inclusión.
En entrevista con Mujeres W, la mujer contó sobre como comenzó su relación con el maquillaje, que fue gracias a sus inseguridades: “De niña pensaba que mi piel era muy oscura para los tonos que veía en la televisión, maquillarme fue aprender a quererme”. Tras el tiempo, su mensaje llegó a enfocarse en el amor propio y la autoaceptación.
“Si somos un mercado rentable, solo que antes no creaban productos para nosotras”, afirmó. Jenni también recordó emocionada aquella vez en que una joven le escribió desde Colombia para decirle que gracias a sus vídeos, se sintió bella por primera vez. “Ahí entendí que este trabajo no era solo maquillaje, era representación”, concluyó.
Escuche la entrevista completa:
