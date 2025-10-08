MinSalud advirtió a las EPS que si no pagan las deudas serán liquidadas . Foto: EFE/ Colprensa.

La advertencia realizada por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, a las Empresas Promotoras de Salud, la hizo en un encuentro con autoridades y señaló que las EPS deben saldar la cartera pendiente con los prestadores de servicios o de lo contrario serán liquidadas.

“Que las EPS paguen sus deudas o las liquidamos y ahí sí entramos nosotros a pagarle directamente a los hospitales”, señaló el ministro Jaramillo.

También cuestionó a las Empresas Promotoras de Salud, por el manejo que les dieron a los recursos entregados por el Gobierno anterior. “El Gobierno Duque les entregó 12 billones a las EPS y no pagaron sus deudas, se quedaron con la plata”, afirmó el ministro de Salud.

Llamó la atención a las EPS por la situación que deben atravesar las IPS por las deudas derivadas de la atención de los usuarios afiliados. “Me decía un gerente que tuvo que ir hasta Barranquilla a ver si le pagaban. Eso no puede seguir pasando. Ya los recursos de octubre están girados y el régimen subsidiado completamente pago”, expresó.

Recalcó que con la reforma a la salud el Gobierno busca que los hospitales puedan atender a los usuarios sin tener que esperar el pago de las EPS.

