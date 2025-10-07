Corte Suprema compulsa copias contra MinSalud y Ricardo Roa por irregularidades en campaña Petro

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia compulsó copias ante varias autoridades para que se investiguen las irregularidades encontradas en los registros de gastos de la campaña del Pacto Histórico al Senado de la República.

Lo anterior, en vista de que se habría agregado de forma indebida como un gasto de campaña al Senado el contrato de vuelos con la Sociedad Aérea de Ibagué (Sadi), por más de 1.200 millones de pesos, cuando estos vuelos habrían sido usados por la campaña Petro presidente durante la consulta interna del Pacto Histórico, y no por los congresistas que estaban en campaña por aparte.

Con nombre propio, el despacho del magistrado Misael Rodríguez, solicitó a la Fiscalía que investigue al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, así como a Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol.

Esto, debido a que Guillermo Alfonso Jaramillo era el gerente de la campaña del Pacto Histórico al Senado de la República y habría tenido la responsabilidad por obvias razones, de no presentar información errada o falsa (como encontró la Corte) en los gastos de la campaña.

Por el lado de Ricardo Roa, era el gerente de la campaña Petro presidente, la cual habría hecho uso de los vuelos de la empresa Sadi, de los cuales el itinerario de vuelos era organizado por la coordinadora de agenda Laura Sarabia, y Ricardo Roa sugirió que la campaña al Senado contratara a dicha empresa de transporte aéreo.

Además de la compulsa directa contra estos dos funcionarios, la Sala de Instrucción también remitió copia al CNE, instancia electoral ante la cual se habría entregado la información falsa sobre los verdaderos gastos de campaña del Pacto Histórico al Senado, para lo de su competencia.

Asimismo, la compulsa de copias fue enviada a la Comisión de Acusaciones para que determine si abre investigación formal contra nuevas personas que pudiesen tener responsabilidad en estos hechos irregulares.

