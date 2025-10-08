“No les tenemos miedo”: Gobernador de Santander por panfleto del ELN

Bucaramanga

A través de redes sociales está circulando un panfleto que sería del ELN en donde amenaza a funcionarios del Inpec en Santander, integrantes de la fuerza pública y hasta disidentes de las Farc, sin embargo desde la gobernación advierten que las investigaciones para determinar quiénes están detrás de estos panfletos avanzan.

“En Santander no les tenemos miedo, que no van a venir a intimidarnos. Nosotros tenemos un proceso judicial muy adelantado, tenemos identificado a las personas que quieren armar ese grupo acá, sabemos de dónde han venido, seguramente el panfleto salga de ahí“, señaló el gobernador Juvenal Díaz Mateus.

Agregó el gobernador que las investigaciones para determinar quiénes están detrás de estos panfletos avanzan rápidamente y ya se tiene conocimiento de las personas que quisieran conformar este grupo al margen de la ley en Santander.

Hace dos semanas fueron capturadas dos personas que portaban propaganda alusiva a este grupo delincuencial en Santander y que serían los señalados de causar temor en la provincia Guanentina.