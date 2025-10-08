Recapturan a presunto integrante de ‘Los Costeños’, señalado por el feminicidio de su expareja

Barranquilla

La Fiscalía confirmó la recaptura de Eduar Alfonso Daza Castro, alias ‘El Negro’, un presunto integrante del grupo criminal ‘Los Costeños’, señalado por el feminicidio de su excompañera sentimental.

Según se conoció, el hombre sería un presunto dinamizador de homicidios en sectores del sur de Barranquilla.

El crimen ocurrió en un conjunto residencial de la ciudad, cuando la víctima, identificada como Kelly Jhoana De Arco, fue abordada por el presunto feminicida, quien la atacó en al menos 7 oportunidades con un arma de fuego.

Aunque el sujeto se entregó inicialmente a las autoridades, quedó en libertad debido a que solo se le atribuyó el presunto delito de porte ilegal de armas.

Posteriormente, se produjo su detención por orden judicial por los cargos de feminicidio.

Adicionalmente, se conoció que el sujeto no aceptó los cargos que le fueron imputados, mientras que la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento quedó programada para el 9 de octubre.