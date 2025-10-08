Regiones

Soldado murió tras ser herido en corralejas de Sabanalarga, Atlántico

Más de 70 personas han resultado lesionadas en este tipo de actividades en el municipio.

Imagen de referencia, Getty Images. / EGT

Este 7 de octubre se confirmó la muerte del soldado del Ejército Nacional Brainer Marrugo, de 25 años, tras haber resultado herido en medio de las corralejas del municipio de Sabanalarga en el Atlántico.

Según se conoció, el joven ingresó a la Clínica San Rafael del municipio con lesiones graves el pasado 2 de octubre.

Su muerte se registró días después de ser embestido por un toro, después de que decidió asistir a la actividad, mientras se encontraba de permiso.

En total, más de 70 personas han resultado heridas en el territorio durante este tipo de eventos.

Según datos de la Defensa Civil, con esta ya son dos las víctimas mortales que dejan las corralejas en la región.

