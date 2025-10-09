Regiones

Ataque sicarial a dragoneante del Inpec en Cartagena: recibió dos impactos de bala

La víctima está siendo atendida en un centro asistencial de la ciudad.

Uniformado del INPEC (Colprensa)

Uniformado del INPEC (Colprensa)

Un nuevo atentado sicarial contra un dragoneante del INPEC se registró esta mañana en Cartagena, según informó el Secretario del Interior. El hecho se registró en la urbanización Simón Bolívar, barrio San Fernando.

El ataque fue contra el dragoneante Juan Camilo Palacios Figueredo, quien recibió dos impactos de bala y fue trasladado a un centro asistencial donde es atendido.

Según información preliminar, el dragoneante, antes de salir de su turno, se dirigía hacia su vivienda cuando fue sorprendido por los motorizados.

Por su parte, la Policía Metropolitana de Cartagena señaló que se encuentra atendiendo el caso y se busca a los responsables del hecho.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad